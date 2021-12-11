Бойовики на Донбасі тричі за добу обстрілювали позиції українських військових, один боєць поранений

Бойовики на Донбасі від ранку 11 грудня тричі порушили режим припинення вогню та поранили українського військового.
Про це повідомили в штабі Операції обʼєднаних сил.
За даними військових, окупанти відкривали вогонь із:
- гранатометів різних систем та стрілецької зброї в напрямку Піщаного;
- стрілецької зброї поблизу Кам’янки;
- гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів у бік Катеринівки.
Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Наразі стан пораненого задовільний.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь, щоби змусити противника припинити обстріли.
- 1 грудня російські бойовики на Донбасі дистанційно замінували околиці міста Мар’їнка, скинувши бойові осколкові міни з механізмом самоліквідації ПОМ-2. Поранення отримав місцевий житель.
- 3 грудня бойовики обстріляли Станицю Луганську. По селищу двічі відкривали вогонь із артилерії калібру 122 мм та озброєння БМП-1. Того ж дня був поранений український військовий.
- 9 грудня унаслідок обстрілів двоє бійців ЗСУ отримали поранення.