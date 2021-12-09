Голова ОП Андрій Єрмак заявив про готовність США долучитися до переговорів щодо Донбасу

Сполучені Штати Америки вирішили стати учасником мирного врегулювання конфлікту на сході України. Однак в якому саме форматі це відбуватиметься — поки невідомо.

Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив глава ОП Андрій Єрмак.

За його словами, участь США у врегулюванні мирного процесу в Україні може означати створення паралельного формату, який проводитиметься разом із «нормандським».

«США ухвалили для себе рішення — бути активним учасником мирного процесу. Як це буде відбуватиметься — залежатиме від багатьох обставин. Це може бути паралельний трек разом із «нормандським форматом», тому що, безумовно, треба це поважати, бо наші партнери дуже багато зробили... США дуже зацікавлені, щоб в Україну прийшов мир», — заявив Єрмак.

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден провели телефонні перемовини на тлі стягування Росією військ поблизу українських кордонів. За словами Байдена, якщо РФ піде на такий крок — США разом із партнерами будуть готові до «безпрецедентних санкцій». Також американський лідер запевнив, що РФ не може вирішувати долю вступу України в НАТО.