Глава ОП Андрей Ермак заявил о готовности США присоединиться к переговорам по Донбассу

Соединенные Штаты Америки решили стать участником мирного разрешения конфликта на востоке Украины. Однако в каком именно формате это будет происходить — пока неизвестно.
Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил глава ОП Андрей Ермак.
По его словам, участие США в урегулировании мирного процесса в Украине может означать создание параллельного формата, который будет проводиться вместе с «нормандским».
«США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить — зависит от многих обстоятельств. Это может быть параллельный трек вместе с «нормандским форматом», потому что, безусловно, нужно это уважать, потому что наши партнеры очень многое сделали... США очень заинтересованы, чтобы в Украину пришел мир», — заявил Ермак.
Напомним, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонные переговоры на фоне стягивания Россией войск вблизи украинских границ. По словам Байдена, если РФ пойдет на такой шаг, США вместе с партнерами будут готовы к «беспрецедентным санкциям». Также американский лидер заверил, что РФ не может решать судьбу вступления Украины в НАТО.
- 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обговорили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России.
- Великобритания заявила, что РФ совершит стратегическую ошибку в случае вторжения в Украину. Министр иностранных дел королевства Лиз Трасс выразила поддержку обороне, безопасности и энергетической независимости Украины. Франция заявила, что Россию ждут «жесткие стратегические последствия», если она продолжит угрожать Украине вторжением.