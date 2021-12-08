Південна Африка схвалила бустерне щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer

Південна Африка схвалила бустерне (третє) щеплення від коронавірусу Pfizer для людей віком від 18 років через стрімке поширення варіанту «Омікрон».
Про це повідомили в Південноафриканському управлінні з регулювання товарів медичного призначення (SAHPRA).
Як зазначається, вводити вакцину можна людям віком 18 років і старшим не менш ніж через 6 місяців після другої дози.
Водночас пацієнтів із тяжким імунодефіцитом віком від 12 років можна щепити третьою дозою щонайменше через 28 днів після другої.
Окремо в SAHPRA наголосили, що йдеться лише про вакцинацію трьома дозами препарату Pfizer. Для отримання дозволу змішувати вакцини там закликали надати підтвердження ефективності та безпечності цих варіантів.
- Раніше компанія Pfizer виступила з заявою, що три дози їхньої з BioNTech вакцини проти коронавірусу нейтралізують варіант «Омікрон».
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували на всіх континентах, окрім Антарктиди.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватиме із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.
- В Україні «Омікрону» поки немає. У ВООЗ закликають не панікувати через цей штам, смертей від нього ще не зафіксували.