Південна Африка схвалила бустерне щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer

Південна Африка схвалила бустерне (третє) щеплення від коронавірусу Pfizer для людей віком від 18 років через стрімке поширення варіанту «Омікрон».

Про це повідомили в Південноафриканському управлінні з регулювання товарів медичного призначення (SAHPRA).

Як зазначається, вводити вакцину можна людям віком 18 років і старшим не менш ніж через 6 місяців після другої дози.