Южная Африка одобрила бустерную прививку от коронавируса вакциной Pfizer

Южная Африка одобрила бустерную (третью) прививку от коронавируса Pfizer для людей в возрасте от 18 лет из-за стремительного распространения варианта «Омикрон».
Об этом сообщили в Южноафриканском управлении по регулированию товаров медицинского назначения (SAHPRA).
Как отмечается, вводить вакцину можно людям в возрасте 18 лет и старше не менее чем через 6 месяцев после второй дозы.
В то же время пациентов с тяжелым иммунодефицитом в возрасте от 12 лет можно прививать третьей дозой по меньшей мере через 28 дней после второй.
Отдельно в управлении подчеркнули, что речь идет только о вакцинации тремя дозами препарата Pfizer. Для получения разрешения смешивать вакцины в SAHPRA призвали предоставить подтверждение эффективности и безопасности этих вариантов.
- Ранее компания Pfizer выступила с заявлением, что три дозы их с BioNTech вакцины против коронавируса нейтрализуют вариант «Омикрон».
- 11 ноября в Ботсване был выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и нашли очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.
- Из-за штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.
- В Украине «Омикрона» пока нет. В ВОЗ призывают не паниковать из-за этого штамма, смертей от него еще не зафиксировали.