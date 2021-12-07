The Guardian: Учені виявили «приховану» версію «Омікрону», яку не можуть відстежити ПЛР-тести

Учені з Інституту генетики Університетського коледжу Лондону відкрили «прихований» варіант штаму коронавірусу «Омікрон», який неможливо відрізнити від інших за допомогою лабораторних ПЛР-тестів.
Про це повідомляє The Guardian.
Як зазначається, «прихований» варіант уперше виявили серед геномів вірусу, отриманих останніми днями з Південної Африки, Австралії та Канади, але він уже міг поширитися на інші країни. Дослідники поки точно не знають, чи буде нова форма «Омікрону» поширюватися так само, як і стандартний варіант, оскільки вона має генетичні відмінності.
За словами науковців, більшість ПЛР-обладнання шукає три гени вірусу, але «Омікрон», як і варіант «Альфа», дають позитивний результат лише на два з них, що пояснюється мутацією в S-гені. Тому результати, які показують «недостатність S-гена-мішені», з великою ймовірністю вказують на «Омікрон».
Водночас у «прихованому» варіанті немає такої мутації, що ускладнює його виявлення ПЛР-тестами, тому він може бути ідентифікований лише за допомогою геномного тестування.
На думку вчених, хоча «прихований» варіант є різновидом «Омікрону», генетично він відрізняється настільки, що може кваліфікуватися як новий штам.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за всі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували в Європі, Австралії, США та Канаді.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватиме з цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.