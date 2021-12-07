У Бразилії оштрафували Meta на $1,9 млн за глобальний збій у Facebook та Instagram

У Бразилії оштрафували підрозділ компанії Meta на $1,9 мільйона (11,3 млн бразильських реалів) через глобальний збій у роботі соцмереж Facebook, Instagram і WhatsApp, який стався 4 жовтня.

Управління захисту прав споживачів Сан-Паулу повідомило, що штрафує компанію за «неякісне надання послуг».

У відомстві заявили, що збій, через який соцмережі не працювали майже 6 годин, торкнувся мільйонів користувачів.