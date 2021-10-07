Журнал Time помістив на обкладинку Цукерберга з пропозицією «видалити Facebook»

Американський журнал Time помістив на обкладинку голову Facebook Марка Цукерберга з написом у вікні підтвердження «видалити Facebook?». У самому вікні запропоновано «видалити» або «скасувати».

Голова компанії опинився на обкладинці через найбільший в історії Facebook збій і дачі показань у Сенаті ексменеджеркою Facebook, яка звинуватила компанію в негативному впливі на дітей та ігноруванні загроз заради прибутку.

У номері журналу вийшла авторська колонка американського бізнесмена і інвестора Роджера Макнамі. У ній він торкається тем корпоративної культури, бізнес-моделі та алгоритмів Facebook, стверджуючи, компанія «сама себе не виправить».

Макнамі пропонує для вирішення проблем створити спеціальний регулюючий орган, заборонити використання конфіденційної інформації користувачів і оновити антимонопольне законодавство США.