Журнал Time помістив на обкладинку Цукерберга з пропозицією «видалити Facebook»

Американський журнал Time помістив на обкладинку голову Facebook Марка Цукерберга з написом у вікні підтвердження «видалити Facebook?». У самому вікні запропоновано «видалити» або «скасувати».
Голова компанії опинився на обкладинці через найбільший в історії Facebook збій і дачі показань у Сенаті ексменеджеркою Facebook, яка звинуватила компанію в негативному впливі на дітей та ігноруванні загроз заради прибутку.
У номері журналу вийшла авторська колонка американського бізнесмена і інвестора Роджера Макнамі. У ній він торкається тем корпоративної культури, бізнес-моделі та алгоритмів Facebook, стверджуючи, компанія «сама себе не виправить».
Макнамі пропонує для вирішення проблем створити спеціальний регулюючий орган, заборонити використання конфіденційної інформації користувачів і оновити антимонопольне законодавство США.
- 4 жовтня в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. На цьому тлі акції Facebook просіли більш ніж на 5%, а Цукерберг втратив $6,3 мільярда і опустився на шосте місце в рейтингу від Forbes. Збій в Facebook в цілому призвів до падіння фондових ринків.
- 5 жовтня Цукерберг вибачився за збій, а в Facebook заявили, що причиною стали зміни конфігурації маршрутизаторів.
- В цей же день в Сенаті США виступила колишня менеджерка з продукту Facebook Френсіс Хауген, яка була інформаторкою ЗМІ і передала десятки тисяч сторінок внутрішніх досліджень і документів компанії. Вона заявила, що Facebook знає про «токсичний» вплив свого продукту на суспільство, але не хоче нічого міняти, щоб не втрачати прибуток. Цукерберг назвав все брехнею.