У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій

Увечері в понеділок, 4 жовтня, в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram, а також месенджера WhatsApp стався глобальний збій.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector, який аналізує скарги користувачів на різні сервіси.

Проблеми в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp почалися приблизно о 18:00 за київським часом. Причини збою поки невідомі, але вони носять масштабний характер — на проблеми в роботі вебверсій і додатків скаржаться по всьому світу.

У Facebook, який володіє Instagram і WhatsApp, заявили, що знають про проблему і усувають її.

«Ми знаємо, що у деяких людей виникають проблеми із доступом до наших додатків і продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в норму, і приносимо вибачення за будь-які незручності», — написав у Twitter керівник відділу комунікацій Енді Стоун.