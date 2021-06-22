У роботі Google стався масштабний збій. Імовірно, це через оновлення на Android

У роботі пошукача Google стався глобальний збій.
Згідно з даними Downdetector, найбільше скарг надходить від користувачів зі США, Росії, Іспанії, Італії, Німеччини, Великої Британії та України.
Пееважно всі скаржаться на проблеми з додатком в системі Android. 73% користувачів повідомили, що мають проблеми з доступом на сайт, а 26% вказали на проблеми зі входом в обліковий запис.
Як пише Prowell Tech, імовірною причиною збою могло бути останнє оновлення додатку Google на Android. Служба підтримки рекомендувала користувачам перезавантажити смартфон або видалити останнє оновлення додатку.
- 8 червня низка великих сервісів і світових новинних видань припиняла роботу через збій. Негаразди спостерігаються в роботі таких сервісів, як Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, а також новинних сайтів CNN, The Guardian, The New York Times, BBC і Financial Times.
- У березні великий збій в роботі сервісів Google спостерігався в усьому світі.