В работе Google произошел масштабный сбой. Вероятно, это из-за обновления на Android

В работе поисковика Google произошел глобальный сбой.
Согласно данным Downdetector, больше всего жалоб поступает от пользователей из США, России, Испании, Италии, Германии, Великобритании и Украины.
В основном все жалуются на проблемы с приложением в системе Android. 73% пользователей сообщили, что у них проблемы с доступом на сайт, а 26% указали на проблемы со входом в учетную запись.
Как пишет Prowell Tech, вероятной причиной сбоя могло быть последнее обновление приложения Google на Android. Служба поддержки рекомендовала пользователям перезагрузить смартфон или удалить последнее обновление приложения.
- 8 июня ряд крупных сервисов и мировых новостных изданий прекращали работу из-за сбоя. Неполадки наблюдались в работе таких сервисов, как Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, а также новостных сайтов СNN, The Guardian, The New York Times, BBC и Financial Times.
- В марте крупный сбой в работе сервисов Google наблюдался во всем мире.