Журнал Time поместил на обложку Цукерберга с предложением «удалить Facebook»

Американский журнал Time поместил на обложку главу Facebook Марка Цукерберга с надписью в окне подтверждения «удалить Facebook?». В самом окне предложено «удалить» или «отменить».

Глава компании появился на обложке из-за крупнейшего в истории Facebook сбоя и дачи показаний в Сенате экс-менеджером Facebook, которая обвинила компанию в негативном влиянии на детей и игнорировании угроз ради прибыли.

В номере журнала вышла авторская колонка американского бизнесмена и инвестора Роджера Макнами. В ней он затрагивает корпоративную культуру, бизнес-модель и алгоритмы Facebook, утверждая, компания «сама себя не исправит».

Макнами предлагает для решения проблем создать специальный регулирующий орган, запретить использование конфиденциальной информации пользователей и обновить антимонопольное законодательство США.