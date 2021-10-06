«Просто ложь». Цукерберг отреагировал на показания экс-менеджера Facebook о пренебрежении безопасностью пользователей

«В основе этих обвинений лежит идея о том, что мы ставим прибыль выше безопасности и благополучия. Это просто неправда. Например, один шаг, который был поставлен под сомнение, — это когда мы изменили значимые социальные взаимодействия в ленте новостей. Эти изменения должны были показывать меньше вирусных видео и больше контента от друзей и семьи, что мы и сделали, зная, что в результате люди будут проводить меньше времени в Facebook, но исследование показало, что это правильно для благополучия людей», — написал он.

Также Цукерберг обращает внимание, что если бы Facebook игнорировала ситуацию с безопасностью, то вряд ли бы создавала исследовательскую программу, которая определяет степень безопасности и влияния соцсети на пользователей.

«Если мы не заботимся о борьбе с вредным контентом, то зачем нам нанимать столько специалистов — больше, чем любая другая компания в нашем секторе? И если социальные сети несут такую же ответственность за поляризацию общества, как утверждают некоторые люди, то почему мы наблюдаем усиление поляризации в США, в то время, как она остается неизменной или снижается во многих странах с таким же интенсивным использованием социальных сетей?» — настаивает глава компании.