В Facebook назвали причину масштабного сбоя, а Цукерберг извинился перед пользователями

Компания Facebook Inc. заявила, что официальной причиной шестичасового сбоя в работе платформ Facebook, Instagram и Whatsapp стали изменения конфигурации маршрутизаторов.

Об этом говорится на сайте Facebook Engineering.

«Изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Это нарушение повлияло на связь центров обработки данных, в результате чего наши услуги были остановлены», — отметили инженеры компании.

Кроме того, владелец компании Facebook Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за масштабный сбой. Он сделал это на своей странице в одноименной социальной сети.

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются к онлайн-работе. Извините за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми», — написал Цукерберг.

Напомним, вечером 4 октября около 18:30 платформы Facebook Inc. ㅡ Instagram, WhatsApp, Oculus VR и, собственно, Facebook ㅡ прекратили работу. Сбой длился шесть часов, а неполадки устранили уже 5 октября в 01:00.