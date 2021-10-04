Удалены записи DNS. Журналисты и специалисты назвали возможные причины сбоя в работе Facebook и Instagram

Журналисты и технические специалисты полагают, что причиной масштабного сбоя в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, стало удаление записей DNS из таблиц глобальной маршрутизации.

DNS — это компьютерная распределенная система для получения информации о доменах. Она позволяет сопоставить доменные имена веб-ресурсов с IP-адресами устройств, на которых они расположены. По сути, DNS — это аналог «телефонного справочника».

Журналист Independent Брайан Кребс написал в Twitter, что записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook или Instagram, удалились сегодня утром (по времени США). Почему это произошло, неизвестно, но он считает, что сбой могло спровоцировать обновление системы Facebook.

Ряд специалистов в Twitter и Reddit также говорят об ошибке, из-за которой заблокированными оказались все, кто физически не связан с маршрутизаторами Facebook. «Это не DDoS-атака хакеров», — отмечает один из специалистов.

Тем временем Twitter и Reddit иронизируют над ситуацией. Twitter из-за наплыва пользователей приветствует буквально всех.

Позднее технический директор Facebook Майк Шрепфер сообщил о проблемах с сетью в компании. «У нас возникли проблемы с сетью и команды работают, чтобы как можно быстрее отладить и восстановить работу», — написал он.