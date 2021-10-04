Вилучені записи DNS. Журналісти та фахівці назвали можливі причини збою в роботі Facebook та Instagram

Журналісти і технічні фахівці вважають, що причиною масштабного збою в роботі соціальних мереж Facebook та Instagram, а також месенджера WhatsApp, стало видалення записів DNS з таблиць глобальної маршрутизації.

DNS — це компʼютерна розподілена система для отримання інформації про домени. Вона дозволяє зіставити доменні імена веб-ресурсів з IP-адресами пристроїв, на яких вони розташовані. По суті, DNS — це аналог «телефонного довідника».

Журналіст Independent Брайан Кребс написав у Twitter, що записи DNS, які повідомляють системам, як знайти Facebook або Instagram, видалились сьогодні вранці (за часом у США). Чому це сталося, невідомо, але він вважає, що збій могло спровокувати оновлення системи Facebook.

Низка фахівців у Twitter і Reddit також говорять про помилку, через яку заблокованими опинилися всі, хто фізично не повʼязаний з маршрутизаторами Facebook. «Це не DDoS-атака хакерів», — зазначає один з фахівців.

Тим часом Twitter і Reddit іронізують над ситуацією. Twitter через наплив користувачів вітає буквально всіх.

Пізніше технічний директор Facebook Майк Шрьопфер повідомив про проблеми із мережею в компанії. «У нас виникли проблеми з мережею і команди працюють, щоб якомога швидше налагодити і відновити роботу», — написав він.