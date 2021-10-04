Марк Цукерберг через падіння акцій Facebook втратив $6,3 млрд. У рейтингу Forbes він тепер 6-й

На американській фондовій біржі (NASDAQ) акції Facebook впали на 5,41%. Кожна акція подешевшала на $18,40. Наразі цінні папери торгуються по $324.

Голова компанії Facebook Марк Цукерберг в рейтингу Forbes «збіднів» на $6,3 мільярда, опустившись на шостий рядок у списку найбагатших людей.

Зниження вартості акцій відбувається на тлі масового збою в роботі соцмереж Facebook, Instagram і месенджера WhatsApp по всьому світу. Доступ до них досі не відновлений.

Downdetector, який аналізує скарги користувачів на різні сервіси, повідомляє, що отримав понад 5,6 мільйона повідомлень про проблеми з доступом до зазначених соцмереж.

Перебої в деяких регіонах спостерігаються і у Twitter, Google, Amazon, Netflix, Steam, PlayStation Network, Snapchat, TikTok і десятку інших сервісів. Через масовий перехід користувачів WhatsApp у Telegram, месенджер став повільніше працювати.