У Facebook назвали причину масштабного збою, а Цукерберг вибачився перед користувачами

Компанія Facebook Inc. заявила, що офіційною причиною шестигодинного збою у роботі платформ Facebook, Instagram і Whatsapp стали зміни конфігурації маршрутизаторів.

Про це йдеться на сайті Facebook Engineering.

«Зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між нашими центрами обробки даних, викликали проблеми, які перервали цей звʼязок. Це порушення вплинуло на звʼязок центрів обробки даних, унаслідок чого наші послуги були зупинені», — зазначили інженери компанії.

Крім того, власник компанії Facebook Марк Цукерберг особисто вибачився перед користувачами за масштабний збій. Він зробив це на своїй сторінці в однойменній соціальній мережі.

«Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger повертаються до онлайн-роботи. Даруйте за сьогоднішній збій: я знаю, як сильно ви покладаєтеся на наші сервіси, щоб залишатися на звʼязку з важливими для вас людьми», — написав Цукерберг.

Нагадаємо, увечері 4 жовтня близько 18:30 платформи Facebook Inc. ㅡ Instagram, WhatsApp, Oculus VR і, власне, Facebook ㅡ припинили роботу. Збій тривав шість годин, а неполадки усунули вже 5 жовтня о 01:00.