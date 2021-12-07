В Бразилии оштрафовали Meta на $1,9 млн за глобальный сбой в Facebook и Instagram

В ведомстве заявили, что сбой, из-за которого соцсети не работали почти 6 часов, затронул миллионы пользователей.

Управление по защите прав потребителей Сан-Паулу сообщило , что штрафует компанию за «некачественное предоставление услуг».

В Бразилии оштрафовали подразделение компании Meta на $1,9 миллиона (11,3 млн бразильских реалов) из-за глобального сбоя в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp , который произошел 4 октября.

Кроме того, управление обнаружило злоупотребления в пользовательских соглашениях и признало нарушающим закон о защите прав потребителей право Meta в одностороннем порядке менять имя пользователя, изменять функционал услуг, блокировать или удалять контент. Отказ Meta от ответственности за возможные проблемы считают незаконным.

В самой компании не согласны со штрафом. Скорее всего, его обжалуют в суде.