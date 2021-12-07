В Бразилии оштрафовали Meta на $1,9 млн за глобальный сбой в Facebook и Instagram

В Бразилии оштрафовали подразделение компании Meta на $1,9 миллиона (11,3 млн бразильских реалов) из-за глобального сбоя в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp, который произошел 4 октября.
Управление по защите прав потребителей Сан-Паулу сообщило, что штрафует компанию за «некачественное предоставление услуг».
В ведомстве заявили, что сбой, из-за которого соцсети не работали почти 6 часов, затронул миллионы пользователей.
Кроме того, управление обнаружило злоупотребления в пользовательских соглашениях и признало нарушающим закон о защите прав потребителей право Meta в одностороннем порядке менять имя пользователя, изменять функционал услуг, блокировать или удалять контент. Отказ Meta от ответственности за возможные проблемы считают незаконным.
В самой компании не согласны со штрафом. Скорее всего, его обжалуют в суде.
- 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. На этом фоне акции Facebook просели более чем на 5%, а Цукерберг потерял $6,3 миллиарда и опустился на шестое место в рейтинге от Forbes. Сбой в Facebook в целом привел к падению фондовых рынков.
- 5 октября Цукерберг извинился за сбой, а в Facebook заявили, что причиной стали изменения конфигурации маршрутизаторов.
- 8 октября сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp повторился, но уже был не масштабным.