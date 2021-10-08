В Facebook, Instagram и WhatsApp второй за неделю сбой. Пользователи «поздравляют» Twitter

В работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, второй за неделю крупный сбой.

По данным сервиса Downdetector, который анализирует жалобы пользователей на различные сервисы, больше всего проблем с доступом к приложениям (44% жалоб).

Жалобы поступают из США, Канады, Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и других стран. Незначительная часть жалоб поступает и из Украины.

Facebook подтвердил данные о сбое.

«Мы знаем, что некоторые испытывают проблемы с доступом к нашим приложениям и сервисам. Мы работаем над тем, чтобы все вернулось в норму так быстро, как это возможно, и приносим извинения за неудобства», — заявили в службе поддержки.