Telegram на фоне сбоя в Facebook принял более 70 млн «беженцев» с других сервисов

Мессенджер Telegram на фоне масштабного сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировал рекордный прирост новых пользователей за 4 октября.

Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram принял более 70 млн «беженцев» с других платформ и теперь обгоняет конкурентов на «световые годы».

«Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для большинства наших пользователей. Тем не менее, некоторые пользователи из Северной и Южной Америки, возможно, заметили низкую скорость мессенджера, так как миллионы пользователей с этих континентов зарегистрировались в Telegram», — написал Дуров.

Он не уточнил, сколько сейчас пользователей у Telegram.