Telegram на фоне сбоя в Facebook принял более 70 млн «беженцев» с других сервисов

Мессенджер Telegram на фоне масштабного сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировал рекордный прирост новых пользователей за 4 октября.
Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram принял более 70 млн «беженцев» с других платформ и теперь обгоняет конкурентов на «световые годы».
«Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для большинства наших пользователей. Тем не менее, некоторые пользователи из Северной и Южной Америки, возможно, заметили низкую скорость мессенджера, так как миллионы пользователей с этих континентов зарегистрировались в Telegram», — написал Дуров.
Он не уточнил, сколько сейчас пользователей у Telegram.
- 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Сервис Downdetector получил более 5,6 миллиона сообщений о проблемах с доступом к указанным соцсетям.
- На этом фоне акции Facebook просели более чем на 5%. Цукерберг потерял $6,3 миллиарда и опустился на шестое место в рейтинге от Forbes. Сбой в Facebook в целом привел к падению фондовых рынков.
- Журналисты и специалисты назвали возможными причинами сбоя удаление записей DNS из таблиц глобальной маршрутизации. В Facebook заявили о сбое в работе сети, который продолжают устранять.
- Позднее Цукерберг извинился за сбой, а в Facebook заявили, что причиной стали изменения конфигурации маршрутизаторов.