Telegram на тлі збою в Facebook прийняв понад 70 млн «біженців» з інших сервісів

Мессенджер Telegram на тлі масштабного збою в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp зафіксував рекордний приріст нових користувачів за 4 жовтня.

Засновник месенджера Павло Дуров повідомив, що Telegram прийняв понад 70 млн «біженців» з інших платформ і тепер випереджає конкурентів на «світлові роки».

«Я пишаюся тим, як наша команда впоралася з безпрецедентним зростанням, тому що Telegram продовжував бездоганно працювати для більшості наших користувачів. Тим не менш, деякі користувачі з Північної та Південної Америки, можливо, помітили низьку швидкість месенджера, так як мільйони користувачів з цих континентів зареєструвалися в Telegram», — написав Дуров.

Він не уточнив, скільки зараз користувачів у Telegram.