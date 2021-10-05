Telegram на тлі збою в Facebook прийняв понад 70 млн «біженців» з інших сервісів

Мессенджер Telegram на тлі масштабного збою в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp зафіксував рекордний приріст нових користувачів за 4 жовтня.
Засновник месенджера Павло Дуров повідомив, що Telegram прийняв понад 70 млн «біженців» з інших платформ і тепер випереджає конкурентів на «світлові роки».
«Я пишаюся тим, як наша команда впоралася з безпрецедентним зростанням, тому що Telegram продовжував бездоганно працювати для більшості наших користувачів. Тим не менш, деякі користувачі з Північної та Південної Америки, можливо, помітили низьку швидкість месенджера, так як мільйони користувачів з цих континентів зареєструвалися в Telegram», — написав Дуров.
Він не уточнив, скільки зараз користувачів у Telegram.
- 4 жовтня в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Сервіс Downdetector отримав понад 5,6 мільйона повідомлень про проблеми з доступом до вказаних соцмереж.
- На цьому тлі акції Facebook просіли більш ніж на 5%. Цукерберг втратив $6,3 мільярда й опустився на шосте місце в рейтингу від Forbes. Збій у Facebook в цілому привів до падіння фондових ринків.
- Журналісти та фахівці назвали можливими причинами збою видалення записів DNS із таблиць глобальної маршрутизації. У Facebook заявили про збої в роботі мережі, які продовжують усувати.
- Пізніше Цукерберг вибачився за збій, а в Facebook заявили, що причиною стали зміни конфігурації маршрутизаторів.