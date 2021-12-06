У Мʼянмі суд виніс перший вирок колишній лідерці країни Аунг Сан Су Чжі

Суд у Мʼянмі засудив колишню лідерку країни Аунг Сан Су Чжі до чотирьох років увʼязнення за «підбурювання до інакомислення» та «порушення правил карантину». Це перший вирок, який винесла щодо неї — лауреатки Нобелівської премії миру — хунта, яка у лютому 2021 року захопила владу.

Про це повідомляє CNN.

76-річна Су Чжи була премʼєр-міністром Мʼянми та де-факто лідером країни до того, як 10 місяців тому її затримала хунта, що захопила владу, і висунула 11 звинувачень — максимальний термін увʼязнення за ними у сумі становить понад 100 років. Зокрема, ідеться про кілька звинувачень у корупції, кожне з яких передбачає максимальне увʼязнення терміном до 15 років, порушення карантину під час виборчої кампанії 2020 року, підбурювання до інакомислення, незаконний імпорт та зберігання рацій та порушення Закону про державну таємницю колоніальної епохи. Аунг Сан Су Чжі відкинула всі звинувачення і заявила, що всі вони мають політичний характер.

Військова хунта Мʼянми прагнула обмежити інформацію про судові процеси. У жовтні команді юристів Аунг Сан Су Чжі заборонили спілкуватися зі ЗМІ.