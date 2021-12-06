В Мьянме суд вынес первый приговор бывшему лидеру страны Аунг Сан Су Чжи

Суд в Мьянме приговорил бывшего лидера страны Аунг Сан Су Чжи к четырем годам заключения за «подстрекательство к инакомыслию» и «нарушение правил карантина». Это первый приговор, который вынесла в отношении ее — лауреатки Нобелевской премии мира — хунта, которая в феврале 2021 года захватила власть.
Об этом сообщает CNN.
76-летняя Су Чжи была премьер-министром Мьянмы и де-факто лидером страны до того, как 10 месяцев назад ее атрестовала хунта, захватившая власть, и предъявила 11 обвинений — максимальный срок заключения по ним в сумме составляет более 100 лет. В частности, речь идет о нескольких обвинениях в коррупции, каждое из которых предусматривает максимальное заключение сроком до 15 лет, нарушение карантина во время избирательной кампании 2020 года, подстрекательство к инакомыслию, незаконный импорт и хранение раций и нарушение Закона о государственной тайне колониальной эпохи. Аунг Сан Су Чжи отвергла все обвинения и заявила, что все они носят политический характер.
Военная хунта Мьянмы стремилась ограничить информацию о судебных процессах. В октябре команде юристов Аунг Сан Су Чжи запретили общаться со СМИ.
- 1 февраля 2021 года в Мьянме произошел переворот. Власть в стране захватили армия и генерал Мин Аун Хлайн. Военные выступили против главы правительства Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах в ноябре 2020 года. Военные задержали членов правительства, ввели военный режим и заблокировали соцсети. В стране начались масштабные протесты, которые переросли в столкновения с полицией.
- Массово стрелять в гражданских силовики начали 28 февраля. Военные и полиция убили более 700 человек.
- 1 августа военный совет Мьянмы заявил о формировании временного правительства страны.