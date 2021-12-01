Польські прикордонники: У Білорусі перебувають ще майже 10 тисяч мігрантів, які прагнуть потрапити до ЄС

Польська прикордонна служба повідомила, що в сусідній Білорусі перебувають 10 тисяч мігрантів, які хочуть потрапити до зони Європейського Союзу, тому «не можна сказати, що ситуація заспокоюється».

Про це повідомляє Polska Times.

Деякі з цих 10 тисяч мігрантів можуть бути всередині країни, а деякі — у прикордонних містах, з яких білоруськи силовики їх перевозять вантажівками до кордону, аби ті далі намагались його прорвати та нападали на польських солдатів і офіцерів. Прагнення потрапити до країн Євросоюзу, як і раніше, є основною причиною перетину кордону з Польщею.

З початку року країна зафіксувала 37 800 спроб незаконного проникнення на територію Польщі, з початку листопада — 8 800.

30 листопада з Білорусі вилетів останній літак, який мав доставити мігрантів до країн їхнього походження. Завдяки таким рейсам додому повернулися приблизно 2 тисячі мігрантів.