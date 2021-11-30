Криптовалюта Omicron подорожчала вдесятеро за останні дні. Усе через новий штам коронавірусу

Вартість цифрової валюти Omicron зросла майже вдесятеро за останні чотири дні.
Про це пише РБК-Україна.
Напередодні вартість альткоїну піднялася вище за $689, подорожчавши таким чином на 1000% лише за чотири дні. Створена на початку листопада криптовалюта почала стрімко дорожчати після того, як Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) повідомила про новий штам коронавірусу з ПАР та назвала його «Омікрон».
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували в Європі, Австралії, США та Канаді.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватимуть із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.