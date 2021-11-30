Криптовалюта Omicron подорожала в 10 раз за последние четыре дня. Все из-за нового штамма коронавируса

Стоимость цифровой валюты Omicron выросла почти в 10 раз за последние четыре дня.

Об этом пишет РБК-Украина.

Накануне стоимость альткоина поднялась выше $689, подорожав таким образом на 1000% всего лишь за четыре дня. Созданная в начале ноября криптовалюта начала стремительно дорожать после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом штамме коронавируса из ЮАР и назвала его «Омикрон».