У Росії заявили, що ще майже 30 її дипломатів покинуть США до кінця січня

Майже 30 російських дипломатів будуть змушені разом з родинами покинути США. Їх висилають із країни.
Про це повідомив посол Росії у США Анатолій Антонов, пише «Голос Америки».
«Дипломатів наших [у США] виганяють. 30 січня від нас поїде велика група моїх товаришів — 27 людей із сімʼями… Ми стикаємося із серйозним кадровим голодом», — заявив він.
Перед тим у РФ заявили, що з 2016 року понад 100 російських дипломатів разом із родинами вислали зі США. Наразі там працюють приблизно 200 дипломатів, тоді як у 2017 році їх було майже 1 200.
Раніше цього року посольство США в Москві припинило видавати недипломатичні візи та зарахувало росіян до категорії «бездомних» заявників (homeless nationals), які можуть звертатися за візою у третіх країнах.
- У кінці липня США повідомили, що звільняють 182 співробітників у своїх дипломатичних представництвах у Росії. Це вимушене рішення, продиктоване забороною Кремля наймати на роботу в американські посольства росіян або громадян з третіх країн. Від серпня в дипломатичних представництвах США не можуть працювати громадяни Росії або третіх країн, за винятком охорони.
- Посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії через скорочення числа співробітників американських консульств.
- 6 жовтня стало відомо про рішення НАТО вдвічі скоротити розмір російської дипмісії через агресивні дії РФ. Дипмісію при НАТО зобовʼязали покинути вісьмох дипломатів, які є співробітниками розвідки. Генсек НАТО згодом пояснив, що висилка росіян не повʼязана з якоюсь конкретною подією — РФ загалом посилила свою ворожу політику.
- У Кремлі після цього заявили, що нормалізувати відносини з НАТО неможливо, і пообіцяли відреагувати.