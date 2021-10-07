У Кремлі заявили про неможливість нормалізації відносин з НАТО після рішення Альянсу скоротити розмір російської дипмісії

Рішення НАТО скоротити російську місію в Брюсселі унеможливлює нормалізацію відносин Росії з Альянсом.

Про це заявив прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу 7 жовтня, повідомляє Интерфакс.

«Очевидна суперечливість (між) заявами представників НАТО про бажання нормалізувати відносини з нашою країною і реальними діями. Ці дії, звичайно, не дозволяють нам будувати ілюзії щодо можливості нормалізації відносин та відновлення діалогу з НАТО, скоріше, ці перспективи підривають практично повністю», — сказав він.

За словами заступника голови МЗС РФ Олександра Грушка в інтерв’ю «Коммерсантъ», після такого рішення НАТО неможливо вірити заявам керівників Альянсу про діалог із Росією і про важливість деескалації відносин.