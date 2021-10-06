НАТО вдвічі скоротить розмір російської дипмісії через агресивні дії РФ

У НАТО вирішили вдвічі скоротити дипломатичну місію Росії в Альянсі.

Про це в Twitter повідомила журналістка Sky News Дебора Хейнс.

За її словами, дипмісію при НАТО зобовʼязані покинути вісім дипломатів і ще двоє людей зі штату місії. Вважається, що зазначені дипломати — співробітники розвідки. Такі дії НАТО викликані «зловмисною діяльністю Росії», у тому числі вбивствами і шпигунством.

Хейнс додала, що єдиний раз коли НАТО робило подібний крок, — після отруєння в Солсбері ексагента ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочки.

У той же час брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк повідомив, що в представник НАТО підтвердив факт відкликання акредитації у восьми дипломатів РФ, які були «незадекларованими офіцерами російської розвідки».

Очікується, що дипломати — офіцери російської розвідки покинуть Брюссель до кінця місяця.

Голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький в коментарі Інтерфаксу назвав звинувачення НАТО голослівними і пообіцяв відповідь і «не обовʼязково симетричні» заходи.