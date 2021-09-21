Прем’єр Британії Джонсон закликав Росію видати підозрюваних в отруєнні Скрипалів

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Росію видати співробітників ГРУ, яких підозрюють в отруєнні агента Сергія Скрипаля та його доньки.
Про це пише Bloomberg.
«Я повинен вказати людям у Росії, які стояли за цим, що Росія вже заплатила високу ціну. Ні в чому не винна представниця британської громадськості загинула через це, ми хочемо, щоб ці підозрювані були передані», — наголосив він.
У Росії, як завжди, заперечують свою причетність до отруєння і вважають, що Британія використовує цю справу як спосіб тиску на РФ.
- 21 вересня поліція Великої Британії назвала Дениса Сергєєва третім підозрюваним у справі про отруєння Скрипалів. Правоохоронці вважають, що Сергєєв діяв як наземний командувач операції та був старшим членом групи російського ГРУ. Сергєєв — генерал-майор, він обіймав високу посаду в підрозділі 29155 ГРУ — ця група, ймовірно, відповідає за підривні дії та вбивства.
- Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли в місті Солсбері 4 березня 2018 року. Британська влада звинуватила в цьому російські спецслужби, зокрема офіцерів Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ, які працювали під псевдонімами Олександр Петров і Руслан Боширов. Третім підозрюваним росіянином виявився 45-річний Сергій Федотов, його справжнє імʼя — Денис Сергєєв.