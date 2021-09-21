Премьер Британии Джонсон призвал Россию выдать подозреваемых в отравлении Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию выдать сотрудников ГРУ, которых подозревают в отравлении агента Сергея Скрипаля и его дочери.
Об этом пишет Bloomberg.
«Я должен указать людям в России, которые стояли за этим, что Россия уже заплатила высокую цену. Невинный представитель британской общественности погибла из-за этого, мы хотим, чтобы эти подозреваемые были переданы», — подчеркнул он.
В России как всегда отрицают свою причастность к отравлению и считают, что Великобритания использует это дело как способ давления на РФ.
- 21 сентября, полиция Великобритании назвала Дениса Сергеева третьим подозреваемым в деле об отравлении Скрипалей. Правоохранители считают, что Сергеев действовал как наземный командующий операцией и был старшим членом группы российского ГРУ. Сергеев — генерал-майор, он занимал высокую должность в подразделении 29155 ГРУ — это группа, которая, вероятно, отвечает за подрывные действия и убийства.
- Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в городе Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти обвинили в этом российские спецслужбы, в том числе офицеров Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, работали под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Третьим подозреваемым россиянином оказался 45-летний Сергей Федотов, его настоящее имя — Денис Сергеев.