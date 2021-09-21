Британія висунула звинувачення третьому росіянину у справі про отруєння Скрипалів — генерал-майору ГРУ

У справі про отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великій Британії висунули звинувачення третьому росіянину — Денису Сергєєву. Ймовірно, він причетний до отруєнь у Солсбері, у результаті яких три людини були в критичному стані і одна померла.

Про це повідомляє BBC із посиланням на дані британської поліції.

Правоохоронці вважають, що Сергєєв діяв як наземний командувач операцією і був старшим членом групи російського ГРУ. Він також був повʼязаний з іншою «діяльністю» по всій Європі.

Сергєєв є 50-річним генерал-майором і обіймав високу посаду у підрозділі 29155 ГРУ — ця група нібито відповідає за підривні дії і вбивства. Він приєднався до команди після служби в російському спецназі.

2 березня 2018 року група ГРУ прибула до Британії. Анатолій Чепіга («Олександр Петров») та Олександр Мішкін («Руслан Боширов») прибули в лондонський аеропорт «Гатвік». Сергєєв (документи у нього були на «Сергія Федотова») прибув раніше за них того ж дня, але в аеропорт «Хітроу».

У неділю, 4 березня, Чепіга і Мишкін вирушили в Солсбері, аби нанести бойову отруту «Новачок» на ручку вхідних дверей у будинку Скрипалів, а Сергєєв весь час залишався в Лондоні. Поліція повідомляє, що тепер у них є докази того, що ці люди діяли як одна команда, і що всі троє кілька разів зустрічалися в Лондоні в ті вихідні. Однак, поліція просить громадськість повідомити, якщо хтось знає якісь подробиці про пересування Сергєєва в Лондоні.

«Тепер у нас є докази, що звʼязують їх з ГРУ. Всі троє — небезпечні особи», — сказав Дін Хейдон, помічник комісара столичної поліції і старший національний координатор з боротьби з тероризмом.