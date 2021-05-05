Bellingcat: Агенти ГРУ Мішкін і Чепіга тепер працюють на Кремль — їх підвищили

Російські агенти ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга, яких підозрюють в отруєнні в Британії Сергія Скрипаля та його дочки в 2018 році, а також в організації вибуху в чеському Врбетіце в 2014 році, зараз живі і здорові.
Про це повідомив болгарський журналіст з групи розслідувачів Bellingcat Христо Ґрозев.
Мішкін і Чепіга отримали підвищення і тепер не є шпигунами. Зараз вони працюють на Кремль.
«Все, що поки можу сказати: вони здорові, отримали нову роботу і знаходяться на державній службі. Адже більше не можуть працювати шпигунами [...]. Це важливі представники Кремля, так би мовити, для різних [російських] регіонів», — сказав Ґрозев, пообіцявши незабаром розкрити більше подробиць.
Ґрозев додав, що в 2014 році агенти отримали звання героїв Росії.
Останній раз Мsшкін і Чепіга зʼявилися на публіці восени 2018 року, коли давали інтервʼю телеканалу Russia Today під іменами Олександр Петров і Руслан Бошіров. Тоді вони заперечували свою причетність до отруєння Скрипалів у британському Солсбері.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина та інші країни.
- Журналісти-розслідувачі повідомили, що вибухи були організовані підрозділом 29155 ГРУ Росії, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україні. Операцією керував генерал Андрій Аверʼянов, а серед виконавців були отруйники Скрипалів у Великій Британії — Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Ця ж група причетна до двох спроб отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева, боєприпаси якого зберігалися на чеському складі.