Президенту Чехії Земану загрожує звинувачення в держзраді через слова про вибухи у Врбетіце

Президенту Чехії Мілошу Земану можуть висунути обвинувачення в державній зраді, оскільки він у своєму виступі міг розповісти конфіденційні матеріали справи про вибухи на складі у Врбетіце у 2014 році.

Про це повідомляє Novinky з посиланням на голову Сенату Чехії Мілоша Вистрчіла.

«Я припускаю, що ми щонайменше розглянемо можливість подачі конституційної скарги про державну зраду. Але насамперед потрібно зібрати необхідну інформацію і вислухати думку експертів з приводу ситуації, яка виникла», — сказав Вистрчіл.

За даними видання, Земан розкрив версії слідства, серед яких була не тільки версія про причетність ГРУ Росії до вибухів, але й про службову недбалість.

У партії ТОР 09 підтвердили, що розглядають можливість подачі конституційного позову проти президента. Там вважають, що Земан просуває інтереси іноземної держави на шкоду національним інтересам.

«Кроки, зроблені президентом Республіки в останні дні, показують, що президент діє не в інтересах Чеської Республіки. Ці кроки більше не можна залишати поза увагою», — йдеться в заяві.