«Є дві версії»: президент Чехії вперше прокоментував дані про причетність Росії до вибухів на складах

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що про причетність російських спецслужб до вибухів на складах зі зброєю у місті Врбетіце 2014 року можна буде стверджувати після завершення розслідування. Він зазначив, що є ще одна версія — неналежне поводження з боєприпасами.

Про це пише IDNES.

«Працюють над двома слідчими версіями. Перша, оригінальна, — що вибух стався внаслідок неналежного поводження з вибуховими матеріалами. І друга — це була операція іноземних спецслужб», — заявив Земан.

За його словами, жодна країна не може допустити, аби на її території влаштовували диверсії іноземні громадяни. Він зазначив, що, згідно з даними розвідки, немає доказів, що двоє російських агентів були поблизу Врбетіце під час вибухів. Але Земан не вважає звинувачення несерйозними.

«Було б нерозважливо враховувати лише оригінальну версію слідства або тільки нову, що це зробили російські агенти. Розважлива людина працюватиме над обома версіями… Врешті, я не виключаю, що це зробили росіяни. Що ці двоє робили там, у будь-якому разі? Вони точно не були там як туристи. Є підстави для серйозних підозр, але ці підозри мають бути відкинуті або підтверджені», — пояснив він.

Земан зазначив, що якщо роль Росії підтвердиться, то вона має понести за це відповідальність. Він підкреслив, що підтримує рішення уряду про висилку 18 російських дипломатів.