«Есть две версии»: президент Чехии впервые прокомментировал данные о причастности России к взрывам на складах

Президент Чехии Милош Земан заявил, что о причастности российских спецслужб к взрывам на складах с оружием в городе Врбетице в 2014 году можно будет утверждать после завершения расследования. Он отметил, что есть еще одна версия — ненадлежащее обращение с боеприпасами.

Об этом пишет IDNES.

«Работают над двумя следственными версиями. Первая, оригинальная, — что взрыв произошел в результате ненадлежащего обращения со взрывчатыми материалами. И вторая — это операция иностранных спецслужб», — заявил Земан.

По его словам, ни одна страна не может допустить, чтобы на ее территории устраивали диверсии иностранные граждане. Он отметил, что, по данным разведки, нет доказательств, что двое российских агентов были в районе Врбетице во время взрывов. Но Земан не считает обвинения несерьезными.

«Было бы безрассудно учитывать только оригинальную версию следствия или только новую, что это сделали русские агенты. Рассудительный человек будет работать над обеими версиями... Наконец, я не исключаю, что это сделали русские. Что эти двое делали там, в любом случае? Они точно не были там как туристы. Есть основания для серьезных подозрений, но эти подозрения должны быть отвергнуты или подтверждены», — пояснил он.

Земан отметил, что если роль России подтвердится, то она должна понести за это ответственность. Он подчеркнул, что поддерживает решение правительства о высылке 18 российских дипломатов.