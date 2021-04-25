NYT: Болгарский торговец оружием Гебрев подтвердил, что поставлял его в Украину после 2014 года. Боеприпасы хранил на складах в Чехии

Болгарский торговец оружием Емельян Гебрев признал, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице, которые в 2014 году взорвали (вероятно) сотрудники российской разведки. Также Гебрев признал, что вооружение поставлял и для Украины — ранее это отрицал.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на его электронное письмо, направленное в редакцию.

По версии чешских правоохранителей, к взрывам на складах причастны российские спецслужбы. Газета отмечает со ссылкой на чешских официальных лиц, что «целью» были именно боеприпасы Гебрева.

Также издание напоминает, что после событий в Чехии сотрудники российских спецслужб пытались дважды отравить Гебрева веществом из группы «Новичок».

Кроме того, как отмечает газета, Гебрев в своем письме также «признал то, что давно отрицал: его компания EMCO поставляла вооружение в Украину после 2014 года».

Как отмечает газета, ранее болгарский бизнесмен утверждал, что он прекратил экспорт боеприпасов в Украину в начале войны в 2014 году, а оружие, хранившееся на чешских складах, не было предназначено для Украины. Однако в письме изданию он признал, что компания в конце 2014 года подписала контракт с «уполномоченными украинскими компаниями».

Издание также ссылается на бывшего и нынешнего украинских чиновников, которые на условиях анонимности рассказали, что EMCO в 2014 году подписала контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных.

По словам экс-чиновника, имя которого издание не указывает, на коробках с боеприпасами якобы указывали, что они предназначены для Таиланда. Это, как отмечает источник, делалось для того, чтобы симпатики России в болгарском правительстве не смогли препятствовать поставкам. Сам Гебрев отрицал, что его компания неправильно маркировала какие-либо товары на экспорт.

Но несмотря на это, по словам собеседника издания, российские власти все равно узнали о поставках и требовала от Болгарии их прекратить.

Отметим, чешское издание Respekt писало, что взрыв на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году был организован при участии сотрудников российской разведки и, возможно, был осуществлен, чтобы сорвать поставки оружия, в том числе для Украины.