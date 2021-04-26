Президенту Чехии Земану грозит обвинение в госизмене из-за слов о взрывах во Врбетице

Президенту Чехии Милошу Земану могут предъявить обвинение в государственной измене, поскольку он в своем выступлении мог рассказать конфиденциальные материалы дела о взрывах на складе во Врбетице в 2014 году.
Об этом сообщает Novinky со ссылкой на главу Сената Чехии Милоша Выстрчила.
«Я предполагаю, что мы как минимум рассмотрим возможность подачи конституционной жалобы о государственной измене. Но в первую очередь нужно собрать необходимую информацию и выслушать мнение экспертов по поводу возникшей ситуации», — сказал Выстрчил.
По данным издания, Земан раскрыл версии следствия, среди которых не только версия о причастности ГРУ России к взрывам, но и служебная халатность.
В партии ТОР09 подтвердили, что рассматривают вероятность подачи конституционного иска против президента. Там считают, что Земан продвигает интересы иностранного государства в ущерб национальным интересам.
«Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду», — говорится в заявлении.
Тем временем The Insider пишет, что Земан в своей речи однозначно не опровергал причастность ГРУ к взрывам, как об этом писали российские СМИ.
«Я могу сказать, что в докладе говорится, что нет никаких доказательств или свидетельств того, что эти два агента [офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига] находились в районе Врбетице. В конце концов, когда второй объект был обследован непосредственно перед его взрывом, никакой взрывной системы в нем обнаружено не было. Однако это не означает, что подозрения в их причастности несерьезны. Во-первых, мы должны спросить, что они вообще здесь делали. Во-вторых, тот факт, что следствие не доказало их участия, не означает, что они не были в районе Врбетице. Полицейское расследование работает с гипотезой, что это мог сделать один из совладельцев IMEX [арендатор склада]. С другой стороны, мы работаем с двумя версиями — взрыв произошел из-за неправильного обращения со взрывчатым материалом. Вторая — это была акция иностранной разведки», — говорил Земан.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия и другие страны.
- Журналисты-расследователи сообщили, что взрывы организованы подразделением 29155 ГРУ России для срыва поставок боеприпасов в Украину. Операцией руководил генерал Андрей Аверьянов, а среди исполнителей — отравители Скрипалей в Великобритании Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эта же группа причастна к двум попыткам отравления болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, боеприпасы которого хранились на чешском складе.