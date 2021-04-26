Президенту Чехии Земану грозит обвинение в госизмене из-за слов о взрывах во Врбетице

Президенту Чехии Милошу Земану могут предъявить обвинение в государственной измене, поскольку он в своем выступлении мог рассказать конфиденциальные материалы дела о взрывах на складе во Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает Novinky со ссылкой на главу Сената Чехии Милоша Выстрчила.

«Я предполагаю, что мы как минимум рассмотрим возможность подачи конституционной жалобы о государственной измене. Но в первую очередь нужно собрать необходимую информацию и выслушать мнение экспертов по поводу возникшей ситуации», — сказал Выстрчил.

По данным издания, Земан раскрыл версии следствия, среди которых не только версия о причастности ГРУ России к взрывам, но и служебная халатность.

В партии ТОР09 подтвердили, что рассматривают вероятность подачи конституционного иска против президента. Там считают, что Земан продвигает интересы иностранного государства в ущерб национальным интересам.

«Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду», — говорится в заявлении.