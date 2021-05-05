Bellingcat: Агенты ГРУ Мишкин и Чепига теперь работают на Кремль — их повысили

Российские агенты ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых подозревают в отравлении в Британии Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году, а также в организации взрыва в чешском Врбетице в 2014 году, сейчас живы и здоровы.

Об этом сообщил болгарский журналист из группы расследователей Bellingcat Христо Грозев.

Мишкин и Чепига получили повышение и теперь не являются шпионами. Сейчас они работают на Кремль.

«Все, что пока могу сказать: они здоровы, получили новую работу и находятся на государственной службе. Ведь больше не могут работать шпионами [...]. Это важные представители Кремля, так сказать, для различных [российских] регионов», — сказал Грозев, пообещав вскоре раскрыть больше подробностей.

Грозев добавил, что в 2014 году агенты получили звание героев России.

Последний раз Мишкин и Чепига появились на публике осенью 2018 года, когда давали интервью телеканалу Russia Today под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Тогда они отрицали свою причастность к отравлению Скрипалей в британском Солсбери.