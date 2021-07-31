Через рішення Кремля США звільняють близько 200 працівників консульств у Росії

США звільняють 182 співробітників у своїх дипломатичних представництвах у Росії. Це вимушене рішення, продиктоване забороною Кремля наймати на роботу в американські посольства росіян або громадян з третіх країн.
Про це йдеться в заяві Держдепу від імені держсекретаря Ентоні Блінкена.
Річ у тім, що із серпня в дипломатичних представництвах США не можуть працювати громадяни Росії або третіх країн, за винятком охорони. У зв’язку з цим Штати вимушені звільнити співробітників і підрядників, які співпрацювали з дипломатичними представництвами США в Москві, Владивостоку і Єкатеринбурзі.
«Сполучені Штати безмежно вдячні за віддану роботу нашого місцевого персоналу та підрядників у дипломатичних представництвах у Росії. Ці заходи дуже вплинуть на діяльність місії США в Росії, потенційно — включно з безпекою нашого персоналу та нашою можливістю вести дипломатичну взаємодію з російським урядом», — зазначає Ентоні Блінкен.
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- Відносини Росії і США загострилися після інтервʼю Байдена телеканалу ABC. На питання про те, чи є президент Росії «вбивцею», Байден відповів ствердно. Після цього МЗС викликав посла Росії у США Анатолія Антонова в Москву для консультацій. Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що посли РФ і США повернуться до роботи після консультацій у своїх країнах.
- 16 червня в Женеві відбулася зустріч Байдена і Путіна, на якій вони обговорили Україну, кібератаки, російсько-американські відносини, Арктику та багато інших питань.