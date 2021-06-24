Американський посол Джон Салліван повернувся в Москву. Він виїжджав з Росії у квітні на тлі дипломатичної кризи

Американський посол Джон Салліван повернувся до Росії. З країни він виїхав у квітні після введення американських санкцій проти РФ — тоді Москва порадила йому поїхати до Вашингтону «для консультацій».
Про це повідомляє «Голос Америки».
Зараз Салліван розповів журналістам, що розраховує на передбачувані та стабільні відносини з Росією.
Нагадаємо, що Москва і Вашингтон відкликали своїх послів зі столиць одне одного у квітні після того, як США запровадили санкції проти Росії через кібератаки на американські установи, окупацію Криму та втручання в американські вибори. Наступного дня Кремль і порадив послу Саллівану поїхати до Вашингтону для консультацій. Про повернення дипломатів сторони домовилися під час саміту в Женеві 16 червня. Російський посол Анатолій Антонов до Вашингтону повернувся 21 червня.
- Відносини Росії і США загострилися після інтервʼю Байдена телеканалу ABC. На питання про те, чи є президент Росії «вбивцею», Байден відповів ствердно. Після цього МЗС викликав посла Росії в США Анатолія Антонова в Москву для консультацій. Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що посли РФ і США повернуться до роботи після консультацій в своїх країнах.
- 16 червня в Женеві відбулася зустріч Байдена і Путіна, на якій вони обговорили Україну, кібератаки, російсько-американські відносини, Арктику і багато інших питань.