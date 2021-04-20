Посол США виїде з Росії для консультацій. Це йому порадив Кремль

Посол США у Росії Джон Салліван повертається до Сполучених Штатів для консультацій. 16 квітня — після введення американських санкцій проти Росії — Москва порадила йому виїхати до Вашингтону «для консультацій».

Про це йдеться у повідомленні американського посольства у Росії.

«Я вважаю важливим для мене безпосередньо поговорити з моїми новими колегами з адміністрації Байдена у Вашингтоні про поточний стан двосторонніх відносин між Сполученими Штатами і Росією. Крім того, я не бачив свою сімʼю понад рік, і це ще одна важлива причина для мене повернутися додому в гості», — зазначив Салліван.