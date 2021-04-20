Посол США уедет из России для консультаций. Это ему посоветовал Кремль

Посол США в России Джон Салливан возвращается в Соединенные Штаты для консультаций. 16 апреля — после введения американских санкций против России — Москва посоветовала ему уехать в Вашингтон «для консультаций».
Об этом говорится в сообщении американского посольства в России.
«Я считаю важным для меня непосредственно поговорить с моими новыми коллегами из администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Кроме того, я не видел свою семью более года, и это еще одна важная причина для меня вернуться домой в гости», — отметил Салливан.
Посол заверил, что вернется в Москву в ближайшие недели, еще до встречи президентов Байдена и Путина. Отметим, что во время второго телефонного разговора двух лидеров Байден предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране — «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией».
Напомним, что 15 апреля в Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов. Санкции ввели из-за кибератак на американские учреждения, оккупации Крыма и вмешательства в американские выборы. На следующий день Кремль и посоветовал послу Салливану поехать в Вашингтон для консультаций.
- В ответ на американские санкции Россия внесет в санкционные списки восемь американских чиновников.
- Отношения России и США обострились после интервью Байдена телеканалу ABC. На вопрос о том, является ли президент России «убийцей», Байден ответил утвердительно. После этого МИД вызвал посла России в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что послы РФ и США вернутся к работе после консультаций в своих странах.