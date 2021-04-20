Посол США уедет из России для консультаций. Это ему посоветовал Кремль

Посол США в России Джон Салливан возвращается в Соединенные Штаты для консультаций. 16 апреля — после введения американских санкций против России — Москва посоветовала ему уехать в Вашингтон «для консультаций».

Об этом говорится в сообщении американского посольства в России.

«Я считаю важным для меня непосредственно поговорить с моими новыми коллегами из администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Кроме того, я не видел свою семью более года, и это еще одна важная причина для меня вернуться домой в гости», — отметил Салливан.