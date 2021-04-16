Высылка дипломатов и ограничения против топ-чиновников. Россия вводит ответные санкции против США

Россия внесет в санкционные списки восемь высокопоставленных американских чиновников в качестве зеркальной меры на введенные США санкции.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Говоря о персоналиях, ...американцы внесли в санкционный список восемь представителей российских структур, представителей руководства, в том числе Администрации президента, Генеральной прокуратуры. Мы сегодня опубликуем список тоже из восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации, их тоже включат в наш санкционный список», — сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

Позже на сайте МИД появился этот список. В нем — генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Кроме того, закрыт въезд бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и экс-директору ЦРУ Роберту Вулси.

Санкции США российский МИД назвал «абсолютно недружественными, ничем не спровоцированными действиями».

Также Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на высылку из Соединенных Штатов десяти российских дипломатов и предложит такому же числу американских дипломатов покинуть Россию.

Кроме того, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях Россия запускает процедуру по прекращению практики найма на работу в дипломатическую миссию США граждан России и третьих стран.