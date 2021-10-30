США висилають 55 співробітників російських дипмісій. У Росії заявили, що Вашингтон «розкручує спіраль конфронтації»

Із США у найближчі місяці вишлють ще 55 співробітників російських дипломатичних представництв.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

«В американців зараз працюють у Росії близько 130 осіб, тоді як у нашій місії у Вашингтоні та двох генконсульствах у Нью-Йорку та Х’юстоні — менше 200. З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників повинні залишити США найближчими місяцями (а це по суті означає висилку), ситуація на дипломатичному фронті тільки посилиться», — наголосила вона.

За словами Захарової, у Вашингтоні «зливають» у ЗМІ «некоректні твердження» про чотириразову перевагу російської дипломатичної присутності в США над американською в Росії.