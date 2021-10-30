США висилають 55 співробітників російських дипмісій. У Росії заявили, що Вашингтон «розкручує спіраль конфронтації»

Із США у найближчі місяці вишлють ще 55 співробітників російських дипломатичних представництв.
Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.
«В американців зараз працюють у Росії близько 130 осіб, тоді як у нашій місії у Вашингтоні та двох генконсульствах у Нью-Йорку та Х’юстоні — менше 200. З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників повинні залишити США найближчими місяцями (а це по суті означає висилку), ситуація на дипломатичному фронті тільки посилиться», — наголосила вона.
За словами Захарової, у Вашингтоні «зливають» у ЗМІ «некоректні твердження» про чотириразову перевагу російської дипломатичної присутності в США над американською в Росії.
Окрім цього, представниця МЗС РФ звинуватила США в тому, що Вашингтон «розкрутив спіраль конфронтації», оскільки нібито регулярно конфіскує російську дипвласність та масово висилає співробітників російських закордонних установ.
«З кінця 2016 року понад сотню наших співробітників із членами сімей було вислано під різними приводами, зокрема з формулюванням persona non grata. І, що зовсім нечувано з погляду канонів дипломатії та понять приватної власності, право на яку в США завжди вважалося священним, американська влада рейдерськими методами захопила шість обʼєктів нерухомості, що належать Росії, виставивши поліцейське оточення, і відтоді не пускають туди російських дипломатів», — додала Захарова.
- У кінці липня США повідомили, що звільняють 182 співробітники у своїх дипломатичних представництвах у Росії. Це вимушене рішення, продиктоване забороною Кремля наймати на роботу в американські посольства росіян або громадян з третіх країн. Від серпня в дипломатичних представництвах США не можуть працювати громадяни Росії або третіх країн, за винятком охорони.
- Посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії через скорочення числа співробітників американських консульств.
- 6 жовтня стало відомо про рішення НАТО вдвічі скоротити розмір російської дипмісії через агресивні дії РФ. Дипмісію при НАТО зобовʼязали залишити вісьмох дипломатів, які є співробітниками розвідки. Генсек НАТО пізніше пояснив, що висилка росіян не повʼязана із якоюсь конкретною подією — РФ загалом посилила свою ворожу політику.
- У Кремлі після цього заявили про неможливість нормалізації відносин з НАТО і пообіцяли відреагувати.