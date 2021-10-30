США высылают 55 сотрудников российских дипмиссий. В России заявили, что Вашингтон «раскручивает спираль конфронтации»

Из США в ближайшие месяцы вышлют еще 55 сотрудников российских дипломатических представительств.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«У американцев сейчас работают в России около 130 человек, в то время как в нашей миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200. С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), ситуация на дипломатическом фронте только усилится», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, в Вашингтоне «сливают» в СМИ «некорректные утверждения» о четырехкратном превосходстве российского дипломатического присутствия в США над американским в России.