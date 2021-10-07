В НАТО объяснили, почему выслали российских дипломатов. В РФ пообещали ответить

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что высылка восьми российских дипломатов не связана с каким-то конкретным событием.

Об этом пишет Reuters.

Он отметил, что все они были незаявленными сотрудниками российской разведки.

«Это решение не связано с каким-то конкретным событием, но мы уже некоторое время наблюдаем рост вражеской активности России, поэтому должны быть бдительными», — пояснил Столтенберг.

По его словам, деятельность этих восьми человек не соответствовала их аккредитации, а отношения с Россией в НАТО сейчас находятся на самом низком уровне со времен холодной войны.

В то же время в России уже пообещали принять ответные меры. Там назвали такой шаг со стороны НАТО неожиданным.

«Неготовность НАТО к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно, мы будем исходить из этого при разработке мер в ответ, а они будут», — сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.