В НАТО объяснили, почему выслали российских дипломатов. В РФ пообещали ответить

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что высылка восьми российских дипломатов не связана с каким-то конкретным событием.
Об этом пишет Reuters.
Он отметил, что все они были незаявленными сотрудниками российской разведки.
«Это решение не связано с каким-то конкретным событием, но мы уже некоторое время наблюдаем рост вражеской активности России, поэтому должны быть бдительными», — пояснил Столтенберг.
По его словам, деятельность этих восьми человек не соответствовала их аккредитации, а отношения с Россией в НАТО сейчас находятся на самом низком уровне со времен холодной войны.
В то же время в России уже пообещали принять ответные меры. Там назвали такой шаг со стороны НАТО неожиданным.
«Неготовность НАТО к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно, мы будем исходить из этого при разработке мер в ответ, а они будут», — сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
- 6 октября стало известно о решении НАТО вдвое сократить размер российской дипмиссии из-за агрессивных действий РФ. Считается, что дипмиссию при НАТО обязаны покинуть восемь дипломатов, которые якобы являются сотрудниками разведки.