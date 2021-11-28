В России заявили, что еще почти 30 ее дипломатов покинут США до конца января

Почти 30 российских дипломатов будут вынуждены вместе с семьями покинуть США. Их высылают из страны.
Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, пишет «Голос Америки».
«Дипломатов наших [в США] выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями… Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом», — заявил он.
До этого в РФ заявляли, что с 2016 года более 100 российских дипломатов вместе с семьями выслали из США. Сейчас там работают около 200 дипломатов, в то время как в 2017 году их было около 1 200.
Ранее в этом году посольство США в Москве прекратило выдавать недипломатические визы и причислило россиян к категории «бездомных» заявителей (homeless nationals), которые могут обращаться за визой в третьих странах.
- В конце июля США сообщили, что увольняют 182 сотрудников в своих дипломатических представительствах в России. Это вынужденное решение, продиктованное запретом Кремля нанимать на работу в американские посольства россиян или граждан из третьих стран. С августа в дипломатических представительствах США не могут работать граждане России или третьих стран, за исключением охраны.
- Посол США в России Джон Салливан заявил, что Штаты перестанут предоставлять консульские услуги в России из-за сокращения числа сотрудников американских консульств.
- 6 октября стало известно о решении НАТО вдвое сократить размер российской дипмиссии из-за агрессивных действий РФ. Дипмиссию при НАТО обязали покинуть восьмерых дипломатов, которые являются сотрудниками разведки. Генсек НАТО позже объяснил, что высылка россиян не связана с каким-либо конкретным событием — РФ в целом усилила свою враждебную политику.
- В Кремле после этого заявили, что нормализовать отношения с НАТО невозможно, и пообещали отреагировать.