Астрономи знайшли у Всесвіті дві «невидимі» галактики

Група астрономів із Копенгагенського університету у Данії зафіксувала у Всесвіті дві галактики, які отримали назви REBELS-12-2 та REBELS-29-2. Це вдалося зробити завдяки телескопу Hubble.

Знайдені галактики розташовані на відстані у 29 мільярдів світлових років від Землі, повідомляє New Atlas.

«Ми дивилися на знімки дуже віддалених галактик, про існування яких ми вже знали завдяки космічному телескопу Hubble. А потім ми помітили, що у двох із них є сусід, якого ми зовсім не очікували. Оскільки обидві ці сусідні галактики оточені пилом, частина їхнього світла заблокована, і це робить їх невидимими для Hubble», — заявив автор дослідження Паскаль Уш.

Hubble

Він додав, що ці «невидимі» галактики є «одними з перших будівельних блоків вже зрілих галактик, які ми бачимо навколо себе у Всесвіті сьогодні».

За його словами, це допомагає скласти повну картину того, як утворювався Всесвіт.